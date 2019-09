Sietse (10) uit Meppel heeft handtekening van de koning op zijn gips

Over de Tong + Video In Thaise sferen bij Ton Nam Thai in Meppel

14 september Het is nog één van de laatste warme dagen als Cynthia en ik bij Ton Nam Thai in Meppel gaan eten. Hoewel er twee tafeltjes buiten staan, nodigt het nog niet direct uit om daar plaats te nemen, in een verder vrijwel uitgestorven winkelstraat. Maar binnen draait duidelijk de airco op volle toeren want het is er heerlijk koel.