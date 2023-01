Spoedeisende hulp in Meppel komende maanden 's nachts dicht wegens tekort aan artsen

,,We zien helaas dat het aantal beschikbare arts-assistenten landelijk op dit moment laag is, waardoor we te maken hebben met een tekort aan dokters”, aldus bestuurder van het ziekenhuis Ina Kuper. ,,Wij hebben er daarom voor gekozen in de nacht, als er weinig patiënten zijn, de spoedzorg anders in te richten.” Dat betekent dat patiënten vanaf 21.00 uur ‘s avonds in spoedeisende gevallen naar een ander ziekenhuis moeten. Dat zal over het algemeen het Isala in Zwolle zijn. Volgens het ziekenhuis zijn over de werkwijze ‘goede afspraken gemaakt met huisartsen, andere ziekenhuizen en ambulancediensten’.