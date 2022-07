Spoorbrug wil niet meer sluiten: geen treinen tussen Meppel en Steenwijk

Met video Thomas schreef stevige reactie over asielzoe­kers in Meppel, nu gaat hij met ze in gesprek: ‘Ik was misschien wat te hard’

Onder het verhaal dat de Stentor vorige week publiceerde over hongerstakende asielzoekers op de boot in Meppel, verschenen in een mum van tijd veel negatieve lezersreacties richting de vluchtelingen. Verslaggever Phaedra Werkhoven vroeg de afzenders of ze in gesprek zouden willen met de mannen op de opvangboot. Thomas, uit de buurt van Meppel, wilde dat wel.

20 mei