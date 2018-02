Staphorst helpt Meppel met aanleg nieuwe haven

Volgens de Staphorster wethouder Bert Krale is de haven nodig om in de toekomst aan de vraag naar watergebonden bedrijfskavels te kunnen voldoen. Daarom gaan beide gemeenten kijken of aanleg van een nieuwe haven mogelijk is. Die moet dan komen op de Staphorster grond die aan het Meppelerdiep grenst.

Korte termijn

Met een handtekening onder een intentieverklaring hebben Krale en zijn Meppeler collega Henk ten Hulscher woensdag de voorgenomen samenwerking bezegeld. Het is de bedoeling dat een onderzoek binnen een jaar uitwijst of het plan kans van slagen heeft.

Beide gemeenten hebben belang bij de haven. Krale zegt dat het gaat om een regionale voorziening, waarbij goederen via de haven de regio in gaan voor gebruik of verwerking. ,,Ook Staphorst heeft daar baat bij.” Bovendien heeft Koudasfalt Staphorst zich in het huidige havengebied gevestigd en heeft dat bedrijf belang bij goede verbindingen over het water.

Groei

In de regio is nu nog 17,3 hectare aan watergebonden kavels beschikbaar, met name in Meppel en Kampen. Maar om aan de te verwachten groei tot 2030 te kunnen voldoen, is ruim 45 hectare extra ruimte nodig.

Met een nieuwe haven aan het Meppelerdiep kan volgens woordvoerder Leo Weterings van de gemeente Meppel worden voorzien in 15 hectare uit te geven industriegrond. Die is bestemd voor bedrijven op het gebied van bulkgoederen (veevoer, zand, beton en grind) en containeroverslag.

Het kan gaan om nieuwe vestigingen, maar Weterings geeft ook aan dat bestaande bedrijven kenbaar hebben gemaakt dat ze uitbreidingsmogelijkheden zoeken. ,,Vooral nu de economie aantrekt, zie je ook de interesse toenemen.”

Port of Zwolle

De nieuwe industriehaven moet deel gaan uitmaken van het in 2016 opgerichte gemeenschappelijk havenbedrijf Port of Zwolle, waarbij de gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel de handen ineen hebben geslagen om op logistiek gebied een woordje mee te spreken.