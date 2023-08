Na zes jaar gaat het beter met ‘pyromaan van IJhorst’, maar hij blijft nog wel langer in tbs-kli­niek

De terbeschikkingstelling (tbs) van de nu 33-jarige Jeroen V., die is veroordeeld voor acht brandstichtingen in IJhorst, is verlengd met twee jaar. Dat heeft de rechtbank in Zwolle besloten op voordracht van de officier van justitie en advies van zijn behandelaars. De man zit nu zes jaar in een tbs-kliniek.