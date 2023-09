MET VIDEO Zijn naam staat nu op monument in kamp Neuengamme, maar van Jan Massier is nooit meer iets vernomen

Jan Massier was een van de twintig mannen uit Staphorst die in de nacht van 30 op 31 augustus 1944 werden opgepakt bij een razzia. Van negentien staat vast dat ze zijn omgekomen in kamp Neuengamme. Van Massier wordt dat aangenomen. Maar rondom hem bestaan nog altijd vooral vraagtekens.