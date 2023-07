Stralend zonnig weer in Meppel vandaag

Veilig fietsen van Genemuiden naar Zwolle (en andersom)

Met het aanleggen van een vrijliggend fietspad langs de Zwolsesteeg, kunnen fietsers nu veilig van Genemuiden naar Zwolle peddelen, en andersom natuurlijk. Met name scholieren maken veel gebruik van de route door de Mastenbroekerpolder. Pareltje in de verbinding is een brug over de Nieuwe Wetering.