Sven Jonker uit Meppel had een communicatiebaan, maar werd ineens de baas bij een wielerploeg: ‘Dit stond niet op de planning’

Isala Zwolle en Meppel experimen­te­ren met thuisbehan­de­ling coronapa­tiën­ten

27 december Hoe kun je de zorg verlichten in het ziekenhuis én ontlast je de zorg voor huisartsen? Isala denkt het antwoord te hebben door coronapatiënten thuis te monitoren. Het ziekenhuis is een experiment begonnen waarbij coronapatiënten pas in het ziekenhuis worden opgenomen als het echt nodig is.