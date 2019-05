Taakstraf geëist voor oplichting: ‘Uw handel is fictief’

Stellingen

Zo had hij stellingen te koop staan die hij helemaal niet had. Hij kreeg 1200 euro betaald, maar leverde niets. ,,Het is wel op transport gegaan’', zei hij de rechters, maar bewijs daarvan had hij niet. Bovendien verklaarde hij later bij de politie dat hij die stellingen helemaal niet had. ,,Maar als de koper dat zou weten, dan zou hij ze vast bij iemand anders bestellen’', zei hij tegen de agenten.

Dj-set

Ook een tweede gedupeerde verkocht hij dezelfde stellingmaterialen. In augustus 2016 huurde hij in Apeldoorn een dj-set. Die bracht hij nooit terug omdat deze gestolen was. In maart 2017 huurde hij kort achter elkaar twee dj-sets in plaatsen in Brabant. Ook deze twee sets gaf hij als gestolen op. ,,Kennelijk zijn die dingen heel gewild’', zei hij de rechters. Of het niet heel erg toevallig was, al die diefstallen, kon hij niet beantwoorden. En waarom hij de sets huurde op een adres in Genemuiden waar hij allang geen huurder meer was? ,,Een vergissing mevrouw’', reageerde S.