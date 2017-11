Taakstraf voor doorrijden na ongeval A32

,,Ik heb de wagen voor me helemaal niet gezien'', zei M. van der V. woensdag tegen de politierechter. Die fronste zijn wenkbrauwen. ,,Een beetje een raar verhaal, of niet?'' De automobilist die op 30 september vorig jaar op de A32 voor hem reed zag zijn achterligger in hoog tempo naderen. Die zal wel inhalen, dacht de bestuurder, maar dat gebeurde niet: Van der V. klapte vol achterop de wagen. De bestuurder die de klap opving, eindigde met zijn wagen in de berm.

Op adem komen

Van der V. jakkerde door. Een getuige tipte de politie toen die via Facebook om hulp vroeg. Op de oprit bij Van der V. stond een gehavende auto. Toen de politie aanbelde, vertelde hij inderdaad een aanrijding gehad te hebben. Hij was doorgereden om thuis op adem te komen, zo was zijn verhaal.

Woensdag kon hij zich meteen bij de politierechter verantwoorden voor een uit de hand gelopen ruzie met zijn vriendin op 9 mei dit jaar in Eesveen. De politie had die dag gebeld dat hij een straf moest uitzitten omdat een boete niet betaald was. En dat zou zijn vriendin regelen. Ze kreeg onder meer een bloempot naar haar hoofd geslingerd.

Afbetalen