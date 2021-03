Tegengif voor het modebeeld: Renske (38) uit Meppel altijd compleet in het roze, en kaal

De 38-jarige Meppelse en moeder van drie krijgt gevraagd en ongevraagd aandacht zodra ze voordeur uit stapt. ,,Mensen spreken mij vaak aan vanwege mijn kledingstijl. Het is daarom een hele simpele manier om met mensen in contact te komen en dat vind ik leuk. Ze vertellen mij over hun keuzes en dat vind ik interessant. Doordat ze mij compleet in het roze zien denken ze meer na over hun eigen keuze's, want ik laat ze zien dat alles kan. We mogen en kunnen zijn wie we zijn en dat is fijn."