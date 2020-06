Traumahelikopter naar Meppel: vrouw krijgt allergische reactie na wespensteek in hals

Update + Video Buurt geschokt na grote politie-in­val in woonwijk Meppel: 'Niet te geloven...’

18 juni ‘Klabam!’ Het is 5 uur vanochtend als een enorme knal een deel van de bewoners van de Jan Mankeshof in Meppel uit hun slaap haalt. ,,Ik zat rechtop in mijn bed”, zegt een buurman. Aan de overkant van de straat blijkt een arrestatieteam een woning binnen te zijn gevallen. Onderdeel van een langlopend onderzoek naar een wapenvondst in Hoofddorp, meldt de politie later.