Trix (97) uit Meppel oudste gedecoreerde vrouw van Nederland

In het gemeentehuis in Meppel werd Van Brussel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De 97-jarige was daarmee niet alleen de oudste gedecoreerde van de gemeente Meppel, maar ook de oudste vrouw in Nederland die onderscheiden werd vanochtend, alleen tegen André du Pon (105) uit Vlaardingen kon ze niet op.

Schrijfster

Van Brussel werd onderscheiden omdat zij al bijna tachtig jaar actief is als schrijfster van verhalen, kinderboeken, liedjes en gedichten. In 1938 publiceerde het Algemeen Dagblad haar eerste gedicht en nog altijd verschijnen haar gedichten in de Meppeler Courant. Daarnaast heeft ze 71 boektitels op haar naam staan en schreef ze dit jaar haar dertigste aubadelied om Koningsdag in Meppel in te luiden. ,,Ik schrijf gewoon wat in mijn hoofd zit”, zegt ze. ,,Dat is niet veranderd in al die jaren. Het gaat nog net zo makkelijk als vroeger.”