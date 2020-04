Truckers smullen van gratis vette hap in Rogat

Vierdaagse werkweek krijgt steeds meer voet aan de grond. ‘Alleen maar lastig. Dacht ik eerst...’

15:00 De vierdaagse werkweek was heel lang een brug te ver voor Jelle Nijman, de 31-jarige technisch directeur van Volvo Nieuwenhuijse in Apeldoorn. ,,Alleen maar lastig. Dacht ik eerst.” Nu is hij door de bocht en zou niet meer anders willen. ,,Het is voor iedereen goed.”