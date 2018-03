Uitslaande brand in woonboerderij Meppel

video Stemmers uit Vechtdal en de Kop van Overijssel weten wat ze willen

21 maart De een heeft het over een 'goeie, frisse partij' en een ander 'stemt op Marinus, omdat het Marinus is'. Veel mensen die aangesproken werden in Vechtdal en de Kop van Overijssel wisten daags voor de gemeenteraadsverkiezingen al wel welk vakje ze vandaag rood gaan kleuren.