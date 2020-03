Uur vertraging voor treinreizigers Zwolle-Groningen door aanrijding

Wat hebben ooievaars toch te zoeken bij bovenlei­din­gen (en waarom wil ProRail er vanaf)?

20 maart Een ooievaar stapt rond in het groen naast het spoortalud vlakbij het station in Meppel, pikt een tak op en slaat dan zijn machtige vleugels uit om naar het nest bovenop het portaal van de bovenleiding te vliegen. En blijft daar - met partner - onverstoorbaar staan, ook al raast er even later een trein onderdoor.