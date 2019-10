‘Vader’ en klusjesman langer vast in zaak rond ‘spookgezin’ in boerderij Ruinerwold

Gerrit Jan Van D. (67) en Josef B. (58) blijven 90 dagen langer vast zitten. De twee verdachten in het onderzoek naar het ‘spookgezin’ in Ruinerwold mogen daarbij geen contact hebben met de buitenwereld.

Dat heeft de raadkamer van rechtbank in Assen vandaag achter gesloten deuren bepaald.

Van D. - die zegt de vader te zijn van de gevonden jongeren in de boerderij - en klusjesman B. worden onder andere verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en mishandeling. Dat laatste zou met name gebeurd zijn door het in gevaar brengen van de gezondheid van de jongeren.

In de boerderij is bovendien een grote som geld gevonden, waarvan de herkomst onduidelijk is. Van D. en B. worden daarom ook verdacht van witwassen.

Geen contact

Beide verdachten blijven ‘in alle beperkingen’. Dat houdt in dat ze enkel met hun advocaat contact mogen hebben en zelfs geen radio mogen luisteren, geen televisie mogen kijken en geen krant mogen lezen.

Josef B. huurde de afgelegen boerderij aan de Buitenhuizerweg in Ruinerwold waar de politie Van D. en vijf jongeren (tussen 18 en 25 jaar) in een afgesloten ruimte vond. Een zevende bewoner, een 25-jarige man, was ontsnapt. Volgens hem werden de vijf anderen en hij sinds negen jaar tegen hun wil vastgehouden in het pand in Ruinerwold.