Vader misbruikte zijn dochters jarenlang: justitie eist jarenlange celstraf

Daarvoor eiste de aanklager vier jaar cel, waarvan één voorwaardelijk tegen de 48-jarige man. De rechtszaak woensdagmiddag bij de rechtbank in Assen bevatte gruwelijke details over wat de kinderen in hun vroege jeugd bij hun vader thuis in Meppel en Nijeveen is overkomen.

Voorlichting op school

Het kwam aan het licht toen het oudste meisje seksuele voorlichting kreeg op de basisschool. In 2014 vertelde ze het verhaal aan haar moeder. Ze was toen 10 jaar oud. Ook het misbruik van haar drie jaar jongere zusje kwam toen naar buiten.

Hun ouders waren op dat moment al gescheiden. Hun moeder deed aangifte. Maar omdat de man zelf de kaken op elkaar hield, vond het Openbaar Ministerie dat er te weinig bewijs was om de man strafrechtelijk te vervolgen.

Op advies van een instantie die het gezin hielp met een omgangsregeling schreef de vader in 2017 een brief aan zijn dochters. Dat was voor het oudste meisje aanleiding om zelf een brief te schrijven aan haar moeder. Daarin beschreef ze gruwelijke details van het misbruik. Toen de Meppeler over het briefje hoorde, stapte hij alsnog naar de politie om zichzelf aan te geven.

Bekentenis

De man verklaarde dat het seksueel misbruiken van zijn dochters al was begonnen toen ze nog baby’s waren. Hij bekende alles. In de rechtszaal kwam hij terug op die bekentenis: het zou maar drie keer zijn gebeurd. Dat geloofde de officier niet. Hij vindt de uitgebreide verklaringen die de Meppeler bij de politie aflegde wel geloofwaardig.

Door die bekentenis is er voor justitie nu wel genoeg bewijs dat de man de misdrijven heeft gepleegd. ,,Ik schaamde me, daarom heb ik het niet eerder verteld”, aldus de Meppeler in de rechtszaal. Uit onderzoek blijkt dat de man pedofiel is. Daarom moet hij na zijn celstraf worden behandeld, eiste de officier. Ook wil hij dat de man een straat- en contactverbod krijgt voor zijn dochters.

Schadevergoedingen

Zijn ex-vrouw, die namens de kinderen een slachtofferverklaring aflegde, zei dat ze woest is dat de man 3,5 jaar heeft gewacht met het afleggen van zijn bekentenis. Haar oudste is erg getraumatiseerd en bang door wat haar is overkomen. Ze eist 15.000 euro schadevergoeding voor het oudste meisje en 12.500 euro voor de jongste.