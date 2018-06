Vanwege misbruik gearresteerde psychiater behandelde ook kinderen in Meppel

GGZ Drenthe heeft een twee speciale telefoonnummers geopend waar kinderen en ouders terecht kunnen als ze vragen of meldingen hebben over de kinderpsychiater.

De kinderpsychiater werkte tussen 2005 tot 2017 voor GGZ Drenthe. Daarnaast was hij actief bij GGZ-Friesland en bij kliniek Therapeuticum in Joure. Volgens woordvoerder Jose Ubels van GGZ Drenthe behandelde de aangehouden therapeut in Meppel, Emmen en Hoogeveen vele kinderen. Hoeveel precies kan ze niet zeggen. Na aanleiding van de publiciteit rond de arrestatie van de man in Nepal zijn er in Drenthe geen meldingen binnen gekomen van voormalige patiënten of hun ouders.