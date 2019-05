Verbouwing, loopafstand en geld dwingen Vliegerfestival Meppel tot afgelasting

Normaal gesproken zouden de vliegers ook dit jaar weer de lucht in gaan aan de Bremenbergweg, vlakbij de camping waar de vliegeraars verblijven tijdens het weekend. Er hadden zich voor die plek tot nu dertig campers met tussen de 60 en 70 personen aangemeld, maar vorige maand kregen zij slecht nieuws. ,,Daar wordt nu verbouwd", zegt voorzitter Daan Knol van de organisatie. Het festijn kon uitwijken naar een stuk gras, dat een kilometer verder van de camping lag. ,,Maar de vliegeraars zo'n stuk laten lopen is niks.”

Geld

Een camping dichterbij die nieuwe locatie, bleek ook geen optie vanwege het geld dat daarvoor zou moeten worden betaald. ,,Op de prijs ga ik niet in. Maar wij zijn een festival dat gratis is en weinig op sponsors draait en dus geen geld opbrengt.” Het is voor de eerste keer sinds de start van het festival dat het niet door kan gaan. De organisatie heeft de blik inmiddels verplaatst naar 2020. ,,Dit jaar werd het niks, maar we kijken wel naar een nieuwe locatie voor volgend jaar”, besluit Knol.