Verdachte in moordzaak Halil Erol in vrijheid gesteld

De rechtbank in Zwolle heeft vandaag besloten dat de 42-jarige Matthias M. uit Meppel, die wordt verdacht van de moord op Halil Erol uit Steenwijk in 2010, in vrijheid wordt gesteld. Er is te weinig bewijs om hem nog langer in hechtenis te houden.

Matthias werd op 14 juni aangehouden, na nieuw forensisch onderzoek in de woning in Meppel, die hij destijds bewoonde. Op 26 juni werd besloten dat de verdachte nog 30 dagen langer in hechtenis blijft. Deze termijn is binnenkort verlopen en de rechtbank heeft vandaag besloten hem niet langer vast te houden.

Vader

Eerder werd de ex-vrouw van Halil Erol, een 40-jarige Haarlemse, na haar aanhouding in vrijheid gesteld. De ex en Matthias M., die eerder gevangenisstraf kreeg wegens de moord op de toen 29-jarige Anne-Marie van Loon uit Vinkega bij de Spokeplas in Noordwolde, zijn bekenden van elkaar.Halil Erol uit Steenwijk was vader van twee jonge dochters en verdween op zaterdag 6 februari 2010 spoorloos. Hij zou het laatst gezien zijn in de woning van Matthias M. in Meppel. Zowel zijn ex-vrouw als M., werden in de zomer van 2010 ook al aangehouden voor deze zaak.

Ledematen

Eerst werd zijn auto uitgebrand teruggevonden in de provincie Groningen. Later in 2010 werden lichaamsdelen van het slachtoffer gevonden in de Steenwijker Aa. De ledematen waren verstopt in polyester zakken. In 2013 stuitten wandelaars op de romp van Erol. Die lag, ook in een zak, in een natuurgebied bij Wanneperveen. Zijn hoofd en handen zijn nooit gevonden.