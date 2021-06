Verdachte manegehouder Nijeveen: ‘Wist pas heel laat dat het om ‘poeier’ ging’

Ruinerwold-va­der Gerrit Jan van D. zes maanden gedwongen in gesloten kliniek

18 juni Gerrit Jan van D., de vader van het Ruinerwold-gezin, is voor tenminste zes maanden gedwongen opgenomen in een zorginstelling. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland. Daarmee is het gevaar voor herhaling van eventuele nieuwe zedenmisdrijven binnen het gezin voorlopig geweken. Gerrit Jan van D. wordt beperkt in zijn bewegingsvrijheid, in het ontvangen van bezoek, en krijgt gedwongen vocht, medicatie en voedsel toegediend mocht dat nodig zijn.