Verdachte seriestalker uit IJhorst blijft vastzitten

Albert P. uit Meppel kreeg in september 2017 120 dagen cel waarvan 117 dagen voorwaardelijk voor het maandenlang stalken van oud-collega’s van het transportbedrijf in IJhorst waarvan hij mede-eigenaar was. Hij meende recht te hebben op een uitkoopsom en stuurde in 2016 en 2017 zeker 6.500 berichten aan zijn oud-collega’s. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan nu voor een derde maal over de schreef te zijn gegaan.

Hongerige wolf

Van april tot juli en opnieuw in september en oktober vorig jaar zou hij vele mailberichten aan slachtoffers, maar ook naar dagblad De Telegraaf, een advocatenkantoor en de gemeente Staphorst gestuurd hebben. De teksten waren dreigend van toon, aldus het OM. De berichten in het najaar waren gestuurd nadat hij al een contactverbod had gekregen. Over de inhoud van die teksten werd niets gezegd op de zitting. Eerder schreef hij aan oud-collega’s onder meer dat hij ‘de hongerige wolf’ is die hen met huid en haar op zou eten. ,,Jullie gezinnen spaar ik ook niet meer’', voegde hij daaraan toe.