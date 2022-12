Verenigingen uit de regio dragen steentje bij aan nieuw inzamelingsrecord Grote Clubactie

Onder meer in Steenwijkerland deden ze mee: 21 verenigingen haalden daar 30.054 euro op. In Zwartewaterland droegen 10 clubs hun steentje bij en wisten een bedrag van 16.677 euro bij elkaar te krijgen. In Meppel haalden 15 verenigingen een bedrag van 27.411 euro op en in Staphorst haalden 2 clubs samen 1065 euro op.

Kracht

Algemeen Directeur Frank Molkenboer: ,,Prachtig dat mensen ook in deze tijden bereid zijn om ‘hun cluppie’ te steunen. Een geweldig gebaar naar het verenigingsleven en al hun vrijwilligers. Wat me elk jaar opnieuw raakt is niet zozeer het aantal verkochte loten, maar het feit dat zoveel leden van verenigingen zich inzetten voor hún club.

Hij vervolgt: ,,Het is een vrijwilligersgebeuren met een sterk sociaal karakter. Recent onderzoek toont aan dat men juist meedoet om elkaar en hun club te helpen. Zo is het in 1972 ooit bedacht en dat is ook al 50 jaar de kracht van de Grote Clubactie.’’