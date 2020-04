Veroordeelde moordenaar van bejaarde vrouw (88) Meppel blijft ook in tbs-kliniek misdrijf ontkennen

De hoogbejaarde vrouw is in de nacht van 15 op 16 juni 2009 dood aangetroffen in haar kamer in zorgcentrum ABC in Meppel. Zij lag met ontbloot onderlijf en met tape vastgebonden in bed en is door wurging om het leven gebracht. M. is in 2012 op basis van een DNA-match gearresteerd. De inmiddels 29-jarige man heeft altijd ontkend dat hij de vrouw om het leven heeft gebracht.