Vertraging op A28 door gecrashte vrachtwagen bij De Wijk

Vm­bo-scholieren Emmeloord en Meppel winnen vakwed­strij­den

16:32 Leerlingen van Aeres uit Emmeloord en Stad & Esch uit Meppel hebben een gouden medaille gewonnen bij de nationale vakwedstrijden Skills Talent. In de RAI in Amsterdam waren ze de beste in respectievelijk de beroepsprofielen tuinontwerp/aanleg en mobiliteit/transport.