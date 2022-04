‘Vijf Zwollenaren’ en ‘Drie vrouwen met bekers’: Stedelijk Museum Meppel krijgt twee werken van Stien Eelsingh in bruikleen

Ziekenhuis in Meppel in beeld als opvangloca­tie voor vluchtelin­gen uit Oekraïne

Het Isala ziekenhuis in Meppel is in beeld als mogelijk opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het ziekenhuis verhuist over twee weken naar het nieuwe gebouw aan de overkant van de weg, waardoor het oude gebouw vrijkomt.

6 maart