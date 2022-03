Vijftig treinreizigers staan vast op spoorbrug tussen Meppel en Steenwijk: sleeptrein biedt hulp

VIDEO + UPDATE Binnen twee dagen twee auto’s door brand verwoest in Meppel, geen verband tussen incidenten

Voor de tweede keer in twee dagen tijd is in Meppel een auto door brand verwoest. De politie onderzoekt of bij het incident van vannacht sprake is van brandstichting. Er is geen verband met de autobrand van afgelopen maandag, laat een politiewoordvoerder weten.

23 februari