Vlammen op parkeerplaats in Meppel: auto verwoest door brand

Dronken hardrijder zegt taxi te bellen, maar even later zien agenten hem weer rijden, nóg harder

Een automobilist die onder invloed was van alcohol, wist het te presteren om zondagochtend tot twee keer toe op hoge snelheid rond te rijden in Meppel. Na de aanhouding stapte de man tóch weer in de auto, iets wat al snel werd opgemerkt door de agenten.

20 februari