Vluchtelingen op asielboot in Meppel massaal in hongerstaking: ‘Vergeet ons niet’

Veel minder klachten over vuurwerk bij laatste jaarwisse­ling in Zwolle, waar verbod aanstaande is

In Zwolle is het aantal klachten over vuurwerk in twee jaar tijd meer dan gehalveerd. Ook het aantal schades door vuurwerk is afgenomen in de stad, waar vuurwerk de komende jaren aan banden wordt gelegd. Niet alles ging afgelopen jaarwisseling goed in Zwolle.