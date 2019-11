Voertuig in kanaal gevonden tijdens zoektocht naar vermiste Anneke Nevels (55)

Ets van Rembrandt is pronkstuk van expositie ‘Bijbel in Beeld’ in Drukkerij­mu­se­um Meppel

4 november Het Drukkerijmuseum in Meppel heeft een wel heel bijzonder werk in huis. Het gaat om een door Rembrandt gemaakte ets. In koper gekrast en afgedrukt is de steniging van Stefanus te zien. Het is het pronkstuk van de tentoonstelling Bijbel in Beeld, die nog tot 29 februari is te bezoeken.