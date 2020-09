Vraag bij het nieuws: wanneer is sprake van een bedrijfsongeval

Wat gebeurde er in de cokemanege in Nijeveen? Van washandjes of satésaus naar coke in poedervorm

11 augustus Washandjes, kleding, shampoo of satésaus: cocaïne wordt in allerlei vormen gesmokkeld en vervoerd, zolang het maar niet op het bekende witte poeder lijkt. In een cocaïnewasserij, zoals in Nijeveen, moet de drugs wél weer transformeren in de verkoopbare poedervorm. Maar hoe werkt dat?