‘Vragen havo-examen aardrijkskunde gaan nu ook echt over wat ik in de les heb behandeld’

Docent over... ‘Moeilijke teksten zaten af en toe in de weg bij ha­vo-exa­men natuurkun­de’

Bijna 186.000 leerlingen nemen momenteel deel aan de centrale schriftelijke examens. In deze rubriek beoordeelt telkens een leraar een eindexamen vmbo, havo of vwo. Ditmaal bespreekt docent Ernst Jan Vegter (31) van het Visser 't Hooft Lyceum in Leiden het havo-examen natuurkunde.