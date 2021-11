Vrijwilligers in Meppel gaan voor de ‘Meer Dan Handen Award’

Dankzij geboorte­golf maakt honderdja­ri­ge school in Belt-Schutsloot zich geen zorgen voor de toekomst

De basisschool in Belt-Schutsloot mag dan ‘maar’ 42 leerlingen hebben, grote zorgen over het voortbestaan zijn er niet. Ook na precies een eeuw heeft het christelijk onderwijs in het waterdorp nog altijd toekomst, meent directeur Aart Holtman. Er zijn in het afgelopen jaar meer kinderen dan ooit geboren. De grond in het waterrijke gebied is kennelijk vruchtbaar.

