Vrouw breekt arm na beknelling in broodmachine in Meppel

De medewerkster van de bakkerij kwam vast te zitten in de zogenoemde broodlijn. Dit is een grote machine waarin het deeg verwerkt wordt. Door de beknelling brak de medewerkster haar arm. Volgens het bedrijf is ze vooral heel erg geschrokken, maar heeft ze naast de botbreuk geen andere verwondingen opgelopen.

Mysterie

Hoe de vrouw met haar arm in de machine terecht is gekomen is voor het bedrijf nog een mysterie. Pandriks Bake Off gaf namelijk aan dat je normaal gezien niet in de buurt van de machine mag komen wanneer deze aanstaat. De bakkerij zegt de medewerkster nog te willen ondervragen over hoe zij in de machine terecht is gekomen. Verder kon het het bedrijf nog niet aangeven of zij veiligheidsprocedures gaan aanpassen.