Vrouw springt in het water in Meppel om hond te redden en moet vervolgens zelf worden gered

Kopen zonder kij­ken-styliste Roos groeide op in hartje Zwolle: 'Fantasti­sche plek'

Dankzij het tv-programma Kopen zonder kijken werd styliste Roos Reedijk in een klap een bekende Nederlander. Hoe anders wat dat vroeger. Toen kon ze nog onherkenbaar over straat, zoals in Zwolle. “Het was een fantastische plek om op te groeien”, vertelt Roos in weekblad Margriet.