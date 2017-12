Vrouw uit Giethoorn redde kinderen uit zinkende auto: 'Doodeng en machtig koud'

Kavels zijn gewild in Nieuwveense Landen

12 december Er is een flinke belangstelling voor bouwkavels in de nieuwe Meppeler wijk Nieuwveense Landen. De gemeente meldt dat in het deelgebied Broeklanden 16 van de 31 vrije kavels zijn gereserveerd. De belangstellenden moeten nu binnen vier maanden een besluit nemen over de aankoop.