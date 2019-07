Vuur vernietigt auto in Meppel

Jong duo transfor­meert De Drie Kalkovens in Meppel tot Villa Kalkoven

13 juli In een niet zo ver verleden, werden er nog scheepsvrachten vol schelpen aangeleverd bij de kalkovens in Meppel, waar het met turf tot een soort kalkspecie werd verbrand. Leo Erberveld verbouwde de monumentale ovens bijna 25 jaar tot restaurant De Drie Kalkovens en bleef er al die jaren aan het roer. Nu is het tijd voor een frisse wind en een nieuw jasje: Thijs de Lange en Stefan Hoekstra (beide 25 jaar) nemen de zaak over en veranderen de naam in Villa Kalkoven. ,,Het moet voelen als een villa waar je alle kanten op kunt.”