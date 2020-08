Wat gebeurde er in de cokemanege in Nijeveen? Van washandjes of satésaus naar coke in poedervorm

Washandjes, kleding, shampoo of satésaus: cocaïne wordt in allerlei vormen gesmokkeld en vervoerd, zolang het maar niet op het bekende witte poeder lijkt. In een cocaïnewasserij, zoals in Nijeveen, moet de drugs wél weer transformeren in de verkoopbare poedervorm. Maar hoe werkt dat?

Het produceren is dus niet nodig, want de coke is in een wasserij al aangeleverd. De coke zit bijvoorbeeld verweven in kleding. Vloeibare cocaïne is dan op de kledingstukken gegoten. Het poeder is zo niet meer zichtbaar. In andere wasserijen werd coke eerder ontdekt in bijvoorbeeld shampoo, satésaus of washandjes.

Lees ook Play Grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland ontmanteld in Nijeveen: ook inval in Apeldoorn Lees meer

Volledig scherm Het eindproduct: cocaïne zoals we dat kennen: in poedervorm. © Politie/Landelijke Eenheid

Van cocaïnebase naar het bekende witte poeder

In de cocaïnewasserij is het zaak de onzichtbare coke, de ‘cocaïnebase’ weer uit de producten te halen. Dat gebeurt in uitgebreid proces en met allerlei chemicaliën. De producten die gebruikt worden zijn ook vaak te vinden in drugslabs: beide ruimtes lijken daarom op elkaar.

Aan het einde van het proces blijft de coke als poeder over: de vorm waarin we het kennen en zoals het uiteindelijk bij de gebruiker in de neus belandt.

De politie laat weten dat de wasserij in Nijeveen was zo groot dat er per dag 150 tot 200 kilogram cocaïne per dag verwerkt zou kunnen worden. Onbekend is of er ook zoveel cocaïnebase werd aangeleverd.

Wat levert dat op?

De gebruiker betaalt in Nederland volgens het Trimbos Instituut gemiddeld 40 tot 50 euro per gram. Laten we uitgaan van 45 euro. Bij 200 kilogram hebben we het dan over 9 miljoen euro. Een bedrag dat, als het productieproces in Nijeveen in optima forma zou draaien, per dag aan coke geproduceerd wordt.

Dat bedrag zou niet direct in de handen van de producenten komen: allerlei tussenpersonen verdienen iets aan de handel.

Volledig scherm Een speciale bak waar de cocaïne wordt gewassen. © Politie/Landelijke Eenheid