Watertoren bij entree Meppel verkocht

Café De Tapperij in Meppel zes maanden dicht en ho­re­ca­ver­gun­ning kwijt

10 november Café De Tapperij in Meppel is op last van burgemeester Richard Korteland voor zes maanden gesloten. Reden is een handelsvoorraad harddrugs, die de politie eind oktober in het café heeft aangetroffen. Ook is de horecavergunning ingetrokken.