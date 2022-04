Weg vrij voor woonzorgbouw Zuideinde Meppel

Onderne­mers starten Oekraïne Vluchtelin­gen Opvang in Meppel

Vier ondernemers in Meppel hebben het intiatief genomen voor de Oekraïne Vluchtelingen Opvang (OVO). In samenwerking met de gemeente en diverse organisaties in Meppel regelen ze essentiële producten voor de vluchtelingen die over enkele dagen hun intrek nemen in het oude ziekenhuis in Meppel.

30 maart