Angst voor beïnvloe­ding zaak Ruinerwold: verdachten lang in alle beperkin­gen

19 november Josef B. en Gerrit Jan van D., de twee verdachten in de zaak rondom het zogenoemde ‘schuilgezin’ in Ruinerwold, blijven nog zeker twee weken langer in alle beperkingen vastzitten. Daardoor mogen ze alleen met hun advocaat communiceren. Experts vermoeden dat dit nodig is om alle bewoners van de boerderij eerst goed te kunnen horen.