Wie is de man die naar Willeke Dost blijft graven?

Jan Huzen is 47 jaar en woont in Nieuw-Weerdinge. Hij is ondernemer. Doet in omheiningen, vooral van buitenbakken en paardenweiden. Een graag geziene man in de paardenwereld. Want Huzen is een vakman, levert goed werk en dito spul. Hij is ook de man achter de kortingsmunten, waarmee ondernemers in onder meer de gemeente Emmen klanten tot aankopen proberen te verleiden.