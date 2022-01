Wie steekt al die autobanden in Meppel in brand?

Meppel kleurt oranje als signaal tegen vrouwenge­weld

De Meppeler toren baadt in het oranje licht, de bruggen over de grachten kleuren oranje en vrouwenbeelden in Meppel en omliggende plaatsen zijn van een oranje sjaal voorzien. Op deze wijze doet serviceclub Zonta Rond de Reest mee aan Orange the World.

28 november