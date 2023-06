Wielrenner met spoed naar ziekenhuis na aanrijding op Gijsselterweg

indebuurt.nl De favoriete Zwolse plekken van Aukelien (25): 'Hier eet ik mijn favoriete ijsje'

De beste tips, die komen van locals. Want wie in een stad woont en leeft kent vaak de allerbeste plekken. Deze week is het de beurt aan Aukelien. Van ontspannen in de natuur tot baantjes zwemmen in Het Openluchtbad: dit zijn haar Zwolse lievelingsplekken.