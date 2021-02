Wild West Rit: ideetje van Brenda uit Genemuiden razend populair gezinsuitje in voorjaarsvakantie

Spoedeisen­de hulp Isala in Zwolle en Meppel beleeft ‘rustiger’ oud en nieuw

1 januari Het Isala-ziekenhuis in Zwolle en Meppel beleefde een veel rustiger jaarwisseling dan voorgaande jaren. Vooral in Zwolle was het een stuk rustiger. Daar kreeg de Spoedeisend Hulp (SEH) vijf patiënten met brandwonenden binnen, waarvan een kind van 15 jaar. De vuurwerkslachtoffers konden allemaal na een behandeling weer naar huis.