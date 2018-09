Wildplasboetes: Deventer torenhoog, terugplasverf in Meppel 'werkt nog steeds'

Wildplassen: het is een lastig te bestrijden fenomeen in ons land, blijkt uit de cijfers die sinds vanochtend beschikbaar zijn. Deventer is in deze regio dé wildplashoofdstad. De Hanzestad voert de ranglijst met 'wildplasgemeentes' aan. In 2017 werden er 189 boetes uitgedeeld in Deventer. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De boetes waren goed voor een boetebedrag van liefst 25.570 euro.