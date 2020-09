Wolf officieel niet meer alleen op de Veluwe: mannetje laat zijn oog definitief vallen op Drenthe

Volgens het Interprovinciaal Wolvenplan is er officieel sprake van de een officiële vestiging van een wolf als het dier zich minstens zes maanden ophoudt in het betreffende gebied.

Meppel en Steenwijk

De Drentse wolf betreft een jong mannetje dat in zijn eentje uit Duitsland is komen lopen en nu rondzwerft in het Drents-Friese Wold, niet ver bij Meppel en Steenwijk vandaan. Het heeft de naam GW1261m meegekregen.

Omdat er ook al een maand of vijf een wolf door het heidegebied onder Eindhoven wandelt, kan Noord-Brabant volgende maand de derde Nederlandse provincie worden waar de wolf zich officieel vestigt.

Schade voor schapenhouders

Één en ander blijkt uit een rapportage van BIJ12 over de activiteiten van wolven in Nederland tussen mei en juli van dit jaar. BIJ12 is het bureau dat voor provincies onder andere wolvenschade bijhoudt.

De provincie Drenthe gaat nu onderzoeken wat het exacte leefgebied van de Drentse wolf is en stelt een gebiedscommissie in die adviseert over plannen om schade door wolven te voorkomen. Ook is goede voorlichting van belang, vooral aan schapenhouders en omwonenden.

Veel plekken

De uit Duitsland afkomstige rekel beet in november zes schapen in Eext dood, vier in Grolloo en twee in Onnen. Ook werden bij Hooghalen liefst zestien schapen door een wolf gegrepen, maar DNA-onderzoek op de kadavers leverde geen dader op.

,,Uit onderzoek is gebleken dat hij op heel veel plekken in een brede strook tussen Appelscha en Emmen is geweest’’, zegt Glenn Lelieveld, wolvenspecialist van de Zoogdierenvereniging, waar het Wolvenmeldpunt Nederland is ondergebracht.

Wolfproof

,,We hebben inmiddels honderden meldingen van wolven in Drenthe. Op basis van die data wordt het territorium vastgesteld. Dat is een gebied van wel twee- tot driehonderd vierkante kilometer.’’

Aan de gebiedscommissie de taak voor schapenhouders in het leefgebied een preventieplan op te stellen. Daarin wordt onder meer de subsidies voor het ‘wolfproof’ maken van schapenweides geregeld.

13 Nederlandse wolven

Tot nu toe hadden wolven alleen in Gelderland territoria uitgekozen. Op de Noord-Veluwe leeft een paartje, dat minimaal vier welpen heeft gekregen. Op de Midden-Veluwe leeft een solitaire wolvin.

In totaal lopen er nu dertien wolven rond in Nederland, aldus BIJ12.

Bijzonder: de wolf in Noord-Brabant komt uit een Frans-Alpiene populatie, de andere twaalf uit roedels in Duitsland en Zuid-Europa. Het is goed voor de genetische variatie dat er een wolf uit een ander gebied is gearriveerd, aldus deskundigen.

