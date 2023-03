Woning in Nijeveen vol rook na brand

met video & audio Gedoe over gebedsop­roep van moskee in Zwolle; dat het ook anders kan laten ze in Almelo zien

Twee jaar geleden begon een moskee in Zwolle plots via luidsprekers op te roepen tot gebed. Meerdere keren per dag en tot onvrede van buren. Alle lijmpogingen ten spijt, lijkt een oplossing verder weg dan ooit. Het kan ook anders. In Almelo schalt al bijna een halve eeuw ‘Allahu Akbar’ door de wijk. Zonder wanklank. ,,Ik hoor het vaak niet eens meer.’’