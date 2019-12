Woningen in Meppel ontruimd na gaslek

video Gewapende overval op hotel in Meppel: verdachte aangehou­den

26 december Een met een pistool bewapende man heeft vanavond een overval gepleegd op het City Hotel aan de Dirk Jakobsstraat in Meppel. ,,Hij heeft niks buitgemaakt, wel veel vernield”, zegt eigenaar Alfred Eilander. Volgens hem is het een bekende van hem en zijn partner Martin. ,,Hij heeft hier wel eens gelogeerd met zijn vriendin”. Later op de avond hield de politie een verdachte aan die voldeed aan het eerder verstrekte signalement.